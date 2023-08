(Di martedì 1 agosto 2023) Le persone che decidono di non diventare genitori sono sempre di più: secondo i dati Istat, per oltre il 17% delle donne la maternità non rientra tra i progetti di vita

International Childfree Day, ecco le parole che definiscono chi non vuole avere figli

Le persone che decidono di non diventare genitori sono sempre di più: secondo i dati Istat, per oltre il 17% delle donne la maternità non rientra tra i progetti di vita ...«E un bambino quando lo fate». Spetterebbe alle persone capire quando e come è opportuno avanzare certe domande o commenti. Eppure, non è solo una questione culturale ...