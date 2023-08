(Di martedì 1 agosto 2023) Presentata la maglia away dell'2023/24: Nike rivisita in chiave moderna un design classico della storia ...

Presentata la maglia away dell'2023/24: Nike rivisita in chiave moderna un design classico della storia ...L'attaccante " a quanto pare " non vuole più attendere ed è tentato dell', scrive Gianluca ... 14 gol nel Marsiglia), ritenuta una pista calda, e Paston Daka , in piùdi moda anche Nzola. ...Commenta per primo Proseguirà in Serie B la carriera di Gabriel Brazao , numero uno di proprietà dell'. Dopo l'infelice prestito alla Spal terminato a maggio, il brasiliano si trasferirà alla Ternana , sempre in prestito. Lo riferisce Sky Sport .

Inter, torna la banda obliqua: ricordate Adriano verde La Gazzetta dello Sport

In attesa dell'ennesimo vertice di mercato questa sera tra Lotito e Sarri, torna di moda per la Lazio il nome di Karlsson. Secondo il Corriere dello Sport ci sono stati dei colloqui in… Leggi ...Il West Ham ha rispedito al mittente la prima offerta dell'Inter, da 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, per acquistare a titolo definitivo Gianluca Scamacca.