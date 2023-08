Inter-Psg oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Amichevole 2023

(Di martedì 1 agosto 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi-Psg, matchvalevole per la marcia di avvicinamento della squadra nerazzurra verso l’esordio nella Serie A/2024. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro l’Al-Nassr, sono pronti a tornare in campo per una prestigiosa sfida contro i campioni di Francia, che ha già un sapore di Champions League. La partita è in programma alle ore 12:00 di martedì 1 agosto e sarà trasmessa intv su Dazn e Sky Sport, mentre losarà affidato a Dazn e Sky Go. SEGUI LASportFace.

... ma il calciatore ha chiesto al suo club di trattare la cessione col. Su 'AS', invece, l'... risponde l'argentino dicendo quindi di sperare nella permanenza dello spagnolo che piace ae Roma.Elenco delle partite previste per oggi, martedì 1 agosto 2023: terza giornata della fase a gironi nel Mondiale femminile per il Gruppo D ed E, qualificazioni Champions League eDiversi sono gli spunti di cronaca per questo martedì 1° agosto . Andando in ordine cronologico partiamo dalla Leagues Cup del Nord e Centro America dove sono già iniziate due delle ...Nella guida tv del 1° agosto 2023 l'amichevole trasarà visibile su DAZN e Sky; tutte le partite di Leagues Cup saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Apple TV La programmazione sul calcio in TV di martedì 1° agosto 2023 é in gran ...

I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo l'1-1 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, sfidano i campioni di Francia ...Luis Enrique ha la grana Mbappé: l’ultimatum del Psg è scaduto ma ieri non è successo niente. All'Inter di Inzaghi manca il portiere e aspetta sempre il centravanti ...