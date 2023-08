Inter | Inzaghi | “Contro il Psg amichevole importante | siamo stati bravi a ribaltarla”

(Di martedì 1 agosto 2023) Il tecnico dell’, Simone, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo per 2-1 inil Psg: “All’inizio abbiamo sofferto, poi ciorganizzati bene eriusciti a migliorare la gestione, creando occasioni. Dopo esser andati in svantaggio con un eurogol di Vitinha. Era una partita moltouna squadra molto forte. Brillantezza? Da qui al 19 agosto la troveremo“.ha poi aggiunto: “I ragazzi si sono dimostrati molto disponibili e sono felice per come si stanno allenando. Proveremo a migliorare ulteriormente, ma già adesso stiamo lavorando nel modo giusto con carichi di ...

La famiglia della Marcuzzi, che in passato è stata compagna di Simone, attuale allenatore dell', è una famiglia allargata. E lei crede molto nell'amore: 'Lo cerco e scelgo la felicità ...Così Simone, allenatore dell', ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro dopo la vittoria per 2 - 1 sul Psg in amichevole a Tokyo. "I carichi di lavoro sono importanti, stiamo ...L'potrebbe non fermarsi a Scamacca Secondo le ultime indiscrezioni Giuseppe Marotta e Piero ... ormai titolare della formazione disulla fascia mancina. © RIPRODUZIONE VIETATA

I primi 20-25 minuti abbondanti sono stati dominati dal Paris Saint Germain; pressing alto dei parigini e con i giocatori dell'Inter imbrigliati dalla morsa aggressiva. I carichi pesanti della ...Termina con una vittoria la tournée in Giappone dell' Inter di Simone Inzaghi. A Tokyo, i nerazzurri infatti, si concedono il lusso di sconfiggere in rimonta il PSG dell'ex Skriniar per 2-1, grazie ...