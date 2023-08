(Di martedì 1 agosto 2023) La prima offerta da 22 milioni di euro più 3 di bonus, acquisto senza alcuna condizione, è stata respinta al mittente ma il canale trae West Ham si è aperto e porta a Gianluca. E' lui l'uomo scelto da Marotta e Ausilio per prendere il posto di Lukaku un una rosa che sarà sempre più, uno dei punti di forza della gestione marottiana da sempre. Il West Ham valuta30 milioni di euro avendolo pagato 35 un'estate fa ma non può non tenere in conto che l'offerta proveniente da Milano non contempla nessun tipo di prestito: cessione subito e senza condizioni. Ecco perché i discorsi si sono solo riaggiornati e proseguiranno nei prossimi giorni con buone chance per l'di arrivare a meta. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

... nell'dei due club le due piste si intersecano e corrono parallele ma non si mischieranno, ... dopo due anni di ammortamenti dall'acquisto nell'estate 2021 (dall', 115 milioni di euro): questa ...... al quale non è stato rinnovato il contratto, l'si è ritrovata improvvisamente senza i primi due portieri ed è alla ricerca di profili validi per sostituirli. L'del club sembra quella di ...MADRID (SPAGNA) - Alvaro Morata è seguito, sul fronte calciomercato, da Roma,e Milan. Il suo ... Non mi spaventa l'. Abbiamo vinto un campionato contro Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Ronaldo,...

Inter, idea Scamacca per una squadra tutta italiana Panorama

Allo Stadio Nazionale la partita tra Inter e Psg si accende negli ultimi dieci minuti. Inzaghi chiude la tournée estiva in Giappone con una vittoria in rimonta: gol di Esposito e Sensi. In avvio il ti ...I nerazzurri hanno presentato una prima offerta per l'attaccante del West Ham. Affare da 30 milioni di euro per dre un'anima tricolore alla rosa di Inzaghi ...