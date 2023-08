Inter | caccia ai portieri Trubin si complica | proposti due nomi nuovi ? TS

(Di martedì 1 agosto 2023) L’continua ad essere alla ricerca di non un no, bensì due. Bisogna sostituire André Onana e Samir Handanovic. Mentre si aspetta ancora per Sommer, vengonodueAI? L’ha bisogno di, come spesso sottolineato da Simone Inzaghi che oggi in amichevole contro il PSG schiererà ancora una volta Filip Stankovic. Secondo Tuttosport, mentre sila pista che potrebbe portare aper cui vengono chiesti 25-30 milioni di euro, sono stati offerti dueprofili. Spuntano infatti idi Juan Musso e di Luigi Sepe. Resta comunque in pole il nome di Emil Audero. Yann Sommer rimane il prescelto ...

La Juventus infatti spinge col Chelsea per lo scambio tra Vlahovic e Lukaku, adella quadra sul conguaglio a proprio favore. L'invece è piombata prepotentemente su Scamacca e può ...Che il sacrificato per fare spazio all'exdovesse essere Vlahovic è storia arcinota: nella ... adi una punta di affidabilità e con tanti gol potenziali nei piedi, ha detto sì al serbo. ......mirino del Bayern Monaco come possibile alternativa a Neuer in caso di cessione di Sommer all',... Donnarumma in bianconero potrebbe rilanciarsi e rilanciare un reparto difensivo adi nuove ...

L'Inter si lancia a caccia di un nuovo triplete dopo quello del 2011 La Gazzetta dello Sport

Vlahovic, arriva l'ok del Chelsea: il serbo può essere inserito come contropartita per Lukaku. Marotta intanto vira su Scamacca. Nuova offerta dell’Al-Hilal per Osimhen ...L'Udinese è alla ricerca del sostituto di Lazar Samardzic sul calciomercato: i bianconeri hanno messo nel mirino tre giovani della Juventus ...