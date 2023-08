Instagram | da Cristiano Ronaldo a Chiara Ferragni | quanto vengono pagati i vip

Leggi su biccy

(Di martedì 1 agosto 2023) Nonostante TikTok stia prendendo piede,resta la principale fonte di guadagno per tutti gli influencer. Da, passando per Beyoncé, le sorelle Kardashian fino a Selena Gomez. I più grandi monetizzano centinaia di migliaia di dollari per ogni singolo tag e c’è anche chi oltrepassa abbondantemente il muro del milione. A stilare la classifica è stato il portale HopperHq che ha scritto sostanzialmente che il più “ricco”, ovvero quello che potrebbe guadagnare di più con un singolo post è, che vanta 442 milioni di follower. Lo segue Kylie Jenner (che di follower ne ha 338 milioni) e Lionel Messi, che suvanta 327 milioni di seguaci. Dopo due calciatori e una regina dei reality al quarto ...