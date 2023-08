(Di martedì 1 agosto 2023) Reddito di cittadinanza, Naspi e dis-Coll non subiranno ritardi. Ilè particolarmente folto

Inoltre l', per supportarei richiedenti la prestazione, sta ultimando la realizzazione di una video guida personalizzata che illustrerà all'interessato passo passo il percorso da seguire".Lo stesso De Luca ieri in merito ai famosi sms con cui l'ha avvisato migliaia di percettori ... Cosa sarebbe stato giusto fare Lo sapevanoche luglio sarebbe stato l'ultimo mese, quindi Il ......tempo fino al prossimo 31 ottobre ed è necessario visitare il sito www..it . Per accedere ci sarà bisogno delle credenziali Spid, CIE o CNS . All'interno della domanda andranno comunicatii ...

Inps: tutti i pagamenti in calendario ad agosto ilGiornale.it

Nel pieno dell’estate sono previsti alcuni pagamenti da parte dell’Inps. Il calendario racchiude diverse scadenze tra cui quella del Reddito di Cittadinanza che verrà abrogato dall’1 gennaio 2024.La spina staccata via Sms, da agosto, a circa169mila percettori del reddito di cittadinanza e relative famiglie rimane un caso politico e sociale di grande portata. Ci mette la faccia l’Inps, a spiega ...