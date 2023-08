"Ingiusto nei vostri confronti". Il messaggio di Filippo Bisciglia al termine di Temptation Island

giorni scorsi, sempre nell'ambito dello stesso contenzioso, il Tribunale di Roma ha chiesto, ...Istituzioni competenti per giungere a una risoluzione positiva della vicenda che rimuova l'...giorni scorsi i Carabinieri delle Stazioni di Borgia e Marcellinara hanno concluso un'indagine ...non corrispondenti al vero nel tentativo di indurre in errore l'INPS e ottenere così un...L'operazione è stata eseguitagiorni scorsi dai Carabinieri delle stazioni di Borgia e ...non corrispondenti al vero nel tentativo di indurre in errore l'INPS e ottenere così unprofitto. ...

"Ingiusto nei vostri confronti". Il messaggio di Filippo Bisciglia al ... ilGiornale.it

Al termine dell'ultima puntata di Temptation Island, Bisciglia ha affidato ai social un accorato messaggio rivolto al pubblico ...L'ex presidente altoatesino commenta la condanna per danno all'immagine della provincia da parte della Corte dei conti. "Ricevo lettere e telefonate di solidarietà che dimostrano il contrario. Farò ri ...