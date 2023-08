Infortuni sul lavoro | con caldo estremo +15% | 10 consigli per limitare pericolo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – L’ondata diche ha colpito il Pianeta spaventa sempre di più chi durante l’estate è costretto a passare perdiverse ore all’aperto anche nei momenti più caldi della giornata. In Italia si sono, purtroppo, già registrati diversi casi di lavoratori deceduti a causa delle alte temperature. Ormai sono diversi gli studi che confermano l’aumento del rischio dio sulquando ildiventa difficile da sopportare. Uno dei più recenti arriva dalla Svizzera, dove Suva, fondo di assicurazione contro glisegnala un aumento del 7% degli incidenti quando la temperatura supera i 30 gradi. Percentuale che può raddoppiare con l’aumentare del calore e arriva fino al 15% quando si toccano i 38° come evidenziato dallo studio 'Heatwaves as an ...