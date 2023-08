...l'aumento del rischio di infortuniolavoro quando il caldo diventa difficile da sopportare. Uno dei più recenti arriva dalla Svizzera, dove Suva, fondo di assicurazione contro gli...Rispetto al totale deglilavoro sono state 9.737 le denunce in Liguria nel 1° semestre 2023 (che corrispondono a quasi 54al giorno). "Al primo posto troviamo il comparto dell'...1124/1965) perlavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, ...

Infortuni sul lavoro, con caldo estremo +15%: 10 consigli per limitare pericolo Adnkronos

(Adnkronos) – L’ondata di caldo che ha colpito il Pianeta spaventa sempre di più chi durante l’estate è costretto a passare per lavoro diverse ore all’aperto anche nei momenti più caldi della giornata ...Una vera e propria emergenza nazionale quella delle morti sul lavoro con la Liguria purtroppo in prima fila. Rispetto ai primi sei mesi del 2022 sono infatti triplicate passando da 4 morti in Liguria ...