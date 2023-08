Influencer vegana muore a 39 anni | seguiva ‘dieta estrema’ a base di frutta esotica

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Una"è morta di fame e di stanchezza" in Malesia dopo essere passata a una dieta "estrema" aditropicale. Come si legge sul dailymail.co.uk Zhanna Samsonova, originaria della Russia, ha seguito per dieciuna dieta cruda avegetale che consisteva in, germogli di semi di girasole, frullati die succhi. In alcuni periodi la 39enne praticava anche il "digiuno secco", in cui si rifiutava di mangiare o bere qualsiasi cosa per giorni. La, che aveva oltre 10.000 follower su Instagram e viaggiava in Asia da 17, sarebbe morta a causa di un'infezione simile al colera, aggravata dalla sua alimentazione estremamente restrittiva, come ha dichiarato ...

La causa ufficiale del decesso di Zhanna Samsonova, originaria della Russia, non è ancora stato determinato Una"è morta di fame e di stanchezza" in Malesia dopo essere passata a una dieta "estrema" a base di frutta tropicale. Come si legge sul dailymail.co.uk Zhanna Samsonova, originaria ...L'crudistarussa Zhanna D'art, pseudonimo di Zhanna Samsonova, è morta di denutrizione in Malesia. Nota per promuovere piatti completamente vegetali e non cotti, la russa 39enne si è ...Eppure qualcosa è andato storto, perché l'- a detta degli amici "nell'ultimo periodo si nutriva esclusivamente di frutta esotica" - è "morta di fame". Aveva 39 anni. La cittadina ...(Adnkronos) - Una influencer vegana "è morta di fame e di stanchezza" in Malesia dopo essere passata a una dieta "estrema" a base di frutta tropicale. Come si legge sul dailymail.co.uk Zhanna ...In un drammatico colpo di scena, l'influencer vegana conosciuta come Zhanna D'Art su TikTok, Facebook e Instagram… Leggi ...