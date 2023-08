... un'altra giovane vita stroncata da un pirata della strada, che mi auguro siaal più ... Se l'si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi forse l'epilogo per questo ragazzo ...È un operaio veronese di 39 anni l'autore dell'investimento di Chris Obeng Abom, il 14enne travolto la notte scorsa da un'auto pirata, e morto all'ospedale poche ore dopo. È statodai Carabinieri. L'uomo ha piccoli precedenti, fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebrezza. I Carabinieri sono arrivati a lui grazie al sistema di videosorveglianza ...... un'altra giovane vita stroncata da un pirata della strad a, che mi auguro siaal più ... Se l'si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi forse l'epilogo per questo ragazzo ...

Individuato l'investitore del 14enne,è un operaio 39enne Agenzia ANSA

È un operaio veronese di 39 anni l'autore dell'investimento di Chris Obeng Abom, il 14enne travolto la notte scorsa da un'auto pirata, e morto all'ospedale poche ore dopo. È stato individuato dai Cara ...L'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria.