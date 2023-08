Indennizzi risparmiatori | Federconsumatori chiede la riapertura dei termini

(Di martedì 1 agosto 2023) “Siamo arrivati al 1 agosto e centinaia di persone resteranno escluse – annuncia Pietro Ferrari di. Ieri, 31 luglio è scaduto il termine perentorio deciso dal Governo per presentare al FIR (fondo) la documentazione integrativa. Quindi l’IBAN per chi lo avesse avuto cambiato e la documentazione per gli eredi aventi diritto”. Nonostante le proteste e le richieste die di moltissime altre associazioni che denunciando l’insufficienza dei 18 giorni concessi per presentare i documenti (dal 13 al 31 Luglio)vano tempi più lunghi per adempiere, nulla è accaduto. “L’ennesimo tentativo di ottenere dal MEF e da Consap un incontro per affrontare le numerose criticità relative al FIR – ricorda Ferrari – è caduto nel vuoto. In occasione della ...

