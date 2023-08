(Di martedì 1 agosto 2023) ALBUFEIRA (Portogallo) - L'unico centravanti non basta e nemmeno convince più: per questo Andrearischia di lasciare ladopo appena un anno. L'ipotesi ha preso piede durante il ritiro in ...

Dopo il lungo corteggiamento dell'estate scorsa, di cui l'allenatore era stato il principale fautore, il rapporto trae la Roma si è rivelato una passione passeggera , non un amore duraturo. ...... costretta a correre ai ripari dopo l'beffa sul fronte Lukaku, e per la stessa Juventus ... stante la lunga assenza di Abraham e la scarsa vena offensiva manifestata danella passata ...Un acquisto, pagato poco più di due milioni. Non stava vivendo un grandissimo momento ... E poi il 'Gallo'mi è volato via due volte: la prima nell'estate del 2013, per questioni ...

Incredibile Belotti, può dire addio alla Roma Corriere dello Sport

L'arrivo di Mourinho alla Roma ha riportato tanto entusiasmo con la vittoria della Conference, ma ora tutto si è rotto improvvisamente ...