(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) - E' stato un, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, quello che si è svolto questo pomeriggio tra i ministri della Salute, Orazio, e dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, nell'ambito delle consultazioni che il titolare del Mef sta portando avanti con tutti i ministri in vista della definizione della prossima legge di Bilancio. Fra i temi al centro del confronto la necessità - evidenziata più volte da- di avere a disposizione più fondi da destinare a incentivi per gli operatori sanitari, così da migliorare il loro lavoro e l'assistenza offerta ai cittadini, a partire dal taglio delle liste d'attesa.

Incontro positivo Schillaci-Giorgetti su risorse aggiuntive La Gazzetta del Mezzogiorno

