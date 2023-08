Incontro positivo Schillaci-Giorgetti su risorse aggiuntive

"Bene, dunque, l'di oggi " conclude l'assessore Sertori " durante il quale abbiamo anche ...per il soddisfacimento delle necessità irrigue della pianura lombarda il cui risvoltoa ...In merito alla questione delle bollette, 'riteniamoche una campagna di sensibilizzazione ... Concludendo, l'odierno ha gettato le basi per una proficua collaborazione tra il Comitato ..."Une confronto più chequello avvenuto questa mattina tra il Ministro al Lavoro Marina Calderone e le regioni sulla nuova misura "Supporto formazione lavoro" introdotta con il DDL ...

Turismo open air , Assocamping: positivo incontro con Ministro Confesercenti Nazionale

(Adnkronos) – E’ stato un incontro positivo, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, quello che si è svolto questo pomeriggio tra i ministri della Salute, Orazio Schillaci, e dell’Economia e delle Finan ...Catanzaro - “È stato un piacere accogliere la direttrice della Triennale di Milano, Carla Morogallo, con la quale stiamo dando seguito alla declinazione delle azioni programmatiche di cui si era discu ...