Incontri | attese e speranze nel viaggio di guerra verso Leopoli

(Di martedì 1 agosto 2023) A inizio luglio il caldo a Torino comincia a farsi quasi opprimente, ma nella sala d’attesa di Caselle l’aria condizionata ci salva dall’ultima arsura del giorno. Sono le 19:30 e l’aereo è quasi pronto al decollo: nel giro di un paio d’ore saremo a Cracovia, prima tappa del nostro, la più grande città dell’Ucraina orientale, la più vicina al confine polacco. Viaggiamo insieme a Nadiya, che si è offerta di fare da interprete durante questi giorni. Per lei, nata e cresciuta in un villaggio a pochi chilometri da, rientrare a casa per la prima volta dopo lo scoppio dellasignifica molto. Per noi, contare sul suo aiuto è fondamentale. «Vedrete, sarà difficile parlare inglese», ci aveva detto prima della partenza: così è stato. Poco dopo l’inizio del ...