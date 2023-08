Incidente nel Reggiano | bimbo di 6 mesi muore in ospedale

(Di martedì 1 agosto 2023) Non c'è l’ha fatta ildi seirimasto coinvolto lunedì pomeriggio in unsulla Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara. Il piccolo è morto nella serata di ieri all’Maggiore di Parma, dove era stato portato d’urgenza in gravissime condizioni dopo il frontale con una Citroen. Il neonato viaggiava su una Fiat Panda assieme alla famiglia, gli zii di origini...

caso dell'di elettrocuzione, gli investigatori non hanno ancora determinato come l'acqua sia diventata elettrificata , sebbene l'intervento del vicino per spegnere il quadro elettrico ..." Thomas, che ha subito un infortunio alla colonna vertebrale a seguito di unin immersioneluglio 2020, è stato protagonista un intervento chirurgico al cervello della durata di 15 ore ......un faccia a facciaquale si sarebbe consumato il fatto. La morte di Masia era stata catalogata prima come naturale, causata da un infarto, poi come morte bianca, ipotizzando che dopo un...

Incidente nel Reggiano, gravissimo un bimbo di 6 mesi Agenzia ANSA

Il fondatore dello storico team non usa mezzi termini nel giudicare la prova dell'iberico nel Gran Premio del Belgio ...Non c’è l’ha fatta il bimbo di sei mesi rimasto coinvolto lunedì pomeriggio in un incidente sulla Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara, Reggio Emilia. Il piccolo è morto nella serata di ieri ...