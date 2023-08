Incidente montagna oggi | escursionista cade in un dirupo e muore

(Di martedì 1 agosto 2023) A dare l'allarme l'amico che si trovava con luiprecipita in una scarpata e. Ha perso la vita, così, dopo essere precipitato da quota 2300 metri nel Vallone del Puriac nel comune di Argentera nel cuneese. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10 dal compagno di gita. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato l’equipe sanitaria, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Per ora non è stato possibile recuperare la salma per il forte vento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... a seguito di una scarica di rocce e massi staccatasi sulle Aiguilles du Tour ,da 3.540 metri nel massiccio del Monte Bianco (lungo la frontiera tra Svizzera e Francia). L'si è ...CUNEO CRONACA - Tragicoin Alta Valle Stura nella mattinata di martedì 1° agosto. Un uomo di 64 anni sarebbe precipitato durante un'escursione ad Argentera, in Alta Valle Stura. Secondo una prima sommaria ...Tragicoinnella mattinata di oggi, martedì 1° agosto, nella zona del vallone Grange ad Argentera, in Valle Stura. A farne le spese un uomo di circa sessant'anni che, uscito per un'...

È rientrata in Italia la salma della ventenne Elisabeth Lard-schneider, giovane promessa dell'arrampicata morta la settimana scorsa in un incidente in montagna in India. Domani alle 14.30 il funerale ...La grande passione per la montagna e l'attaccamento ai giovani, oltre alla grande competenza professionale. Claudio Scrizzi, 59enne di Vaie morto nell'incidente quantomeno singolare avvenuto sul piazz ...