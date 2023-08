Incidente montagna oggi | escursionista cade in un dirupo e muore

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) –precipita in una scarpata e. Ha perso la vita, così, dopo essere precipitato da quota 2300 metri nel Vallone del Puriac nel comune di Argentera nel cuneese. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 10 dal compagno di gita. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato l'equipe sanitaria, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Per ora non è stato possibile recuperare la salma per il forte vento.