Incidente a Milano | auto si scontrano e travolgono un pedone | 3 feriti FOTO

Lo schianto è avvenuto verso le 13.30 in viale Umbria, all'angolo con via Colletta. Il pedone travolto da una delle vetture è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso, feriti in maniera meno grave i conducenti delle

Lo schianto è avvenuto verso le 13.30 in viale Umbria, all'angolo con via Colletta. Il pedone travolto da una delle vetture è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso, feriti in maniera ...stradale a, in viale Umbria, attorno alle 13.30 di martedì. All'incontro con via Colletta, nei pressi di piazzale Lodi, due macchine si sono scontrate. Nella carambola, una delle due ...Risultano feriti anche una donna di 38 anni, una di 52 e un uomo di 57 anni Poco prima delle 13.30, un graveè avvenuto ain zona Piazza Lodi, all'incrocio tra Viale Umbria e Via ...

Incidente in viale Umbria a Milano, schianto tra due auto: grave pedone di 18 anni schiacciato contro un palo Corriere Milano

Coinvolte nell'incidente anche altre tre persone: due donne di 38 e 52 anni e un uomo di 57. Due di loro sono stati portati al Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con ...Grave incidente a Milano. In viale Umbria due auto si sono scontrate e l’impatto ha coinvolto anche un pedone, ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche una donna di 38 anni.