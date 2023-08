“In cinque anni sarò premier e guiderò l' Italia” I piani di Bandecchi per il futuro

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023) Da livornese, ha conquistato Terni, ma politicamente parlando ha in mente un'opa che pare un crescendo rossiniano, passando dalle regionali in Umbria e poi dalle politiche 2027, con destinazione Roma. Stefanosi autodefinisce un imprenditore poliedrico, uno che, come si diceva un tempo, si è fatto da sé, ed è piombato in politica come un meteorite che in molti già sperano si trasformi in meteora, magari con l'aiutino di un'inchiesta giudiziaria. Ma il personaggio è tutt'altro che sprovveduto: nel suo grande ufficio di Palazzo Spada, sotto gli affreschicenteschi, sembra quasi un leone in gabbia, o se volete un elefante nella cristalleria. Un Peppone sanguigno di guareschiana memoria, insomma, che però giudica le ideologie inutili armamentari e non disdegna le faide di paese, parlando dritto alla pancia e al cuore della gente, rifuggendo ...