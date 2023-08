In cattedrale inaugurata la quattordicesima edizione del festival organistico Laurenziano

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 1 agosto 2023) Ha suonato Adriano Falcioni di Stefano Ragni Se volete capire il rigore con cui il Fondo Monetario europeo a trazione tedesca perseguita regolarmente il nostro paese dovete ascoltare la musica di Bach. Nell’organo luterano, avvolto tra le spire del contrappunto si misura lo spirito della disciplina, della regola, del rispetto delle norme. Lo avevano capito giù i padri fondatori della religione riformata che in primo momento bandirono l’organo dalle chiese per poi riammetterlo, ma solo nelle comunità “ortodosse” in forma vigilata. Tanto che Bach si trovò più di una volta a contendere con i concistori che si misuravano sulla sua temperanza, in relazione agli eccessi a cui abbandonava la sua fantasia. Tanto che uno scienziato come Max Weber, nelle pagine postume che, prima degli anno ’20 del secolo scorso, dedicava alla sociologia della musica poteva parlare di “sostanza ...