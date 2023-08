Imminente esordio in pista per l’Alpine A424

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con il reveal della showcarß, Alpine ha accelerato i preparativi per la futura LMDh progettata per la categoria top Hypercar del Campionato Mondiale FIA di Endurance (FIA WEC). Frutto di una collaborazione senza precedenti tra i Dipartimenti Design e Racing di Alpine, l’è fedele alla visione svelata in occasione della 24 Ore di Le Mans. Quintessenza della sportività Alpine, sfiderà i più grandi nomi del motorsport a partire dall’anno prossimo con uno stile unico, sottolineato da una firma luminosa incisiva e già emblematica. Questo prototipo di innegabile purezza e dinamicità sarà anche il primo di Alpine ad entrare nella disciplina nell’era delle ibride. Per affrontare la sfida della categoria top, Alpine vivrà un’estate sportiva dietro le quinte. Studiato e sottoposto a test sui banchi per diversi mesi, il motore ...