Ilaria Dallatana vende Blu Yazmine a Tarak Ben Ammar

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 agosto 2023) BluE’ durata poco l’avventura in solitaria die Francesca Canetta. A 3 anni dal varo, la casa di produzione Bluviene ceduta seguendo un percorso analogo a quanto già avvenuto in altre realtà comparabili. La novità piuttosto sta nell’acquirente che è Eagle Pictures, società di produzione e distribuzione di film e serie tv che rappresenta in Italia grossi studios americani quali Paramount e Sony Pictures Entertainment.Ben, Presidente e principale azionista di Eagle Pictures, afferma: “L’acquisizione di “Blu” allarga ulteriormente il business di Eagle Pictures nel segmento unscripted in un mercato dell’audiovisivo in continua evoluzione. La nostra società si conferma una realtà unica nel panorama delle società ...