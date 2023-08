Il sindaco Donati non si ripresenta La scelta cade su Riccardo Vannetti

(Di martedì 1 agosto 2023) Il centrosinistra ha presentato, nonostante fosse assente per impegni, il candidato per le elezioni ...

il centrosinistra, maggioranza di governo a Colle Val d'Elsa, ha preso nota dell'indisponibilità a correre per un nuovo mandato dell'attuale sindaco Alessandro Donati. E così è partita la caccia al successore.

Presentazione del candidato senza il... candidato. E’ avvenuta così ieri a Colle, per l’impossibilità a presenziare del diretto interessato impegnato all’estero, la presentazione di Riccardo Vannetti, ...A Colle val d'Elsa il Centrosinistra presenta il candidato sindaco per il 2024: è Riccardo Vannetti (assente alla presentazione).