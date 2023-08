Il Servizio studi del Parlamento | “Tagliati 16 miliardi per i progetti del Pnrr | non c’è copertura” La difesa di Fitto | Salvaguarderemo tutti gli interventi

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 1 agosto 2023) Nessun taglio sugli asili nido . Garantiti glisul dissesto idrogeologico. I piani urbani integrati non spariscono . Per le misure finite nella lista diuscite dalper passare sotto l’ombrello di altri fondi non c'è nessun definanziamento. Lo assicura il ministro per gli Affari europei Raffaele, che respinge le "polemiche" e difende le scelte del governo sul Piano:...