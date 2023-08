Il Psg è ancora in fase di rodaggio | contro l’Inter domina il primo tempo e affonda in un minuto Le Parisien

(Di martedì 1 agosto 2023) Il Psg perde anche l’amichevole. A Tokyo, gli uomini di Luis Enrique passano in vantaggio all’63’ con Vitinha che sfrutta un errore di Lautaro Martinez. Tra l’81’ e l’83’però ribalta il risultato con i gol di Esposito e del redivivo Sensi. Protagonista Frattesi e Cuadrado. Da quando sono entrati in campo hanno dato una scossa alle manovre dei neroazzurri. Rumbaaaaaa #PSGInter (Video di @East 10) pic.twitter.com/WvgjJcCQee — Specialcla (@Specialcla) August 1, 2023 Per letutto sommato, la prestazione del Psg non è stata pessima: “La truppa di Luis Enrique èindi. Il Psg non havinto dall’inizio del suo tour in Giappone. Pareggiol’Al-Nassr (0-0) all’inizio del ...

L'Inter ribalta il Psg in amichevole, all'iniziale vantaggio di Vitinha hanno risposto Esposito e Sensi. Al termine della partita, Inzaghi ha commentato: "I carichi di lavoro sono importanti, stiamo lavorando bene. Cercheremo di migliorare, ma i ragazzi hanno dato grande disponibilità."

Il Psg perde anche l'amichevole contro l'Inter. I parigini passano in vantaggio con Vitinha, poi la rimonta in un minuto (tra l'81' e l'83'). 'Contento per l'applicazione che vedo giornalmente da tutti i ragazzi' TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS)