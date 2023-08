Il principe William si improvvisa venditore di hamburger

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 agosto 2023) Non capita tutti i giorni di ricevere undalle mani di un futuro re, ma è proprio quello che è successo ad alcune persone che lo hanno comprato dal. Di recente, infatti, ildi Galles si è prestato ad un’attività fuori dal comune per mostrare il proprio sostegno ad una nobile causa. Mentre attende di volare a New York per svelare i finalisti dell’Earthshot Prize, dunque, l’erede al trono non smette di dedicarsi alle sue cause. Il, infatti, ha condiviso un lungo video che mostra la sua attività didia bordo di un classico camioncino. Il motivo? Supportare i vincitori del premio Earthshot del 2022 e mostrare al mondo le loro innovazioni che potrebbero essere utili al Pianeta. Il ...