Il presidente di Confindustria Napoli | “Il reddito di cittadinanza ha solo aumentato il lavoro in nero”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) «Era opportuno superare lo strumento deldiperché la misura ha fallito: non è servita a sconfiggere la povertà e nè tantomeno ha creato nuovi posti di. Quindi il governo deve tenere la barra dritta e andare avanti con nuovi strumenti. E non capisco le proteste di forze politiche come il Pd che al varo delinvece erano contrari». Costanzo Jannotti Pecci,dell’Unione Industriali, commenta così all’Adnkronos la scelta dell’esecutivo di sospendere ildi, per cui sta montando la protesta dei percettori. Anche perchè, sottolinea Jannotti Pecci, «quanti davvero non sono in condizione di lavorare e sono in difficoltà non saranno lasciati soli». “Le proteste sugli sms? Si sapeva da ...