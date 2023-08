Il più grande rimpianto di Margot Robbie? Non aver baciato Ryan Gosling

... ma è proprio la ricerca della fede che li ha portati qui e non la frenesia delincontro. A ...di papa Francesco di scegliere come motto 'Maria si alzò e andò in fretta' si rivela sempre...... trovata una perla divalore, va, vende tutti i suoi averi e la compra'. Agli occhi di chi ... Ma chi ha trovato quel tesoro e quella perla sa bene che far questo è la cosaconveniente, la...Da Busco il Monviso si può vedere, soprattutto quando il cielo èlimpido: una piramide di ... "Aveva lapassione del canto " ha raccontato chi lo dirigeva nei cori - era un trascinatore ed ...

Grandine, in Italia è caduto il chicco più grande d'Europa WIRED Italia