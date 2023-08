Il Pd cambia idea sul Reddito di Cittadinanza per debolezza | non per convinzione

Leggi su panorama

(Di martedì 1 agosto 2023) Ci sono cose che non si posso non sottolineare in questi giorni di “allarme sociale” (che non c’è) legato alla fine deldi. Quello che stupisce maggiormente non è tanto la lotta senza quartiere promessa dal Movimento 5 Stelle; il sussidio di stato è uno dei principi fondanti del grillinismo e lo scorso anno conte ne aveva fatto la propria bandiera durante la campagna elettorale, bandiera grazie alla quale avevano ottenuto grandi consensi al sud in una sorta di voto di scambio: tu mi voti-io ti garantisco il rdc. Nulla di nuovo, quindi. A stupire invece è il cambio di rotta del Partito Democratico. A rileggere oggi le dichiarazioni dei big del Nazareno di un anno fa viene da ridere pensando alle parole di oggi. Un paio di esempi: cominciamo dal colorito governatore della Campania, regione dove il RdC tocca numeri senza eguali nel ...