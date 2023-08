Il calciatore serbo festeggia oggi il suo 35° compleanno e, per la speciale ricorrenza, non poteva mancare undivertente siparietto con Paulo Dybala .Nel corso dell'evento, ci sono stati parecchi momenti divertenti, come loorchestrato da ...per i figli minori" di Valeria De Vellis Valentina Ferragni e la prima foto ufficiale con il...Rientrata a pieno regime nel Tour dopo la sosta forzata, Elisabetta si è trovata difuori ... L'avvicinamento alle partite in confronto è uno: è solo tennis, mica vado sulla luna '. Per ...

Il nuovo scherzo social di Dybala: Matic sorpreso reagisce così Corriere dello Sport

Nuovo siparetto tra la Joya e il serbo che festeggia il suo 35° compleanno: il video pubblicato su Instagram è a dir poco esilarante!E’ stato un fine stagione tormentato per il preserale di Canale 5. Non ha pagato la scelta di far partire a giugno, dopo le repliche di Avanti un altro, le nuove puntate di Caduta Libera seguite da al ...