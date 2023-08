Il mito Buffon dice basta | tutti i numeri della carriera leggendaria del numero 1

Il portiere Gigi, ilsi ritira a 45 anni: nel suo futuro c'è la NazionaleA 45 anni Gigi, il portiere campione del mondo del 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012, ha ... Il numero 1 che ha avuto ildel 'supereroe' della DC Comics fin da bambino, con i club ha ...Lui era, e continua ad essere, Gianluigi. Uno che oggi, dopo ventotto anni di prodigiosa ... Scuote comunque generazioni intere, allevate nel suocalcistico, cullate dallo sciabordio ...

Sta per concludersi la carriera in campo di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ex Juve e campione del mondo nel 2006. Il n.1 della squadra crociata - 45 anni compiuti lo scorso gennaio… Leggi ...Gigi nazionale che lascia il calcio, a dire il vero molto attardato rispetto ai suoi pari età, è un colpo per intere generazioni allevate intorno al suo mito. Dopo la rescissione con il Parma, si ipot ...