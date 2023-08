(Di martedì 1 agosto 2023) "Il primo dato triste che mi sento di riferire è che, nel Comune di Lissone (Mb), si è verificato, purtroppo, il decesso di una donna che camminava a piedi e, in località di Corteno Golgi (Bs), una ...

Lo ha detto ilper la Protezione civile e le politiche del mare, Nello, intervenendo nell'aula del Senato per un'informativa urgente sulle recenti emergenze determinate dagli eventi ...Roma, 01 agosto 2023 Nel corso della sua infromativa al Senato ilha ricordato le vittime del maltempo e degli incendi che hanno colpito il Nordo e il Sid Italia. L'applauso dell'Aula. / WebTV SenatoIldella Protezione civile, Nello, nella sua informativa resa al Parlamento nei giorni scorsi sugli eventi calamitosi che stanno colpendo in Italia ha auspicato - tra le tante cose ...

Il ministro Musumeci al Senato ricorda le vittime del maltempo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

nelle regioni del sud, altre tre vittime". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo nell'aula del Senato per un'informativa urgente sulle ...Si è svolta nell’Aula del Senato, l’informativa del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, per riferire sui recenti episodi ...