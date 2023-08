Il Marocco conquista l' oro nell' evento di calcio freestyle ai Giochi francofoni in Congo

Ai Giochi francofoni di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ilcon Stylers, team di calciatori freestyle marocchini con uno stile coreografico ritmico e sincronizzato, ha conquistato la medaglia d'oro nell'evento di calcio freestyle per la seconda volta ...Alla vigilia delladella Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio ... Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in. A pedinarla, bramando ...Alla vigilia delladella Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio ... Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in. A pedinarla, bramando ...

Il Marocco conquista l'oro nell'evento di calcio freestyle ai Giochi ... Agenzia ANSA

A Kinshasa, medaglia vinta per la seconda volta consecutiva contro un team della Costa d'Avorio © Riproduzione riservata. In questo articolo ...Nouhaila Benzina e la prima volta di una calciatrice a giocare con l’hijab: accade ai Campionati del Mondo di calcio femminili.