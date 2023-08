Il colpo di Stato in Niger ultimo tassello della “cintura russa” in Africa centrale I golpisti? Addestrati dagli Stati Uniti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Ildiinapre un nuovo varco a Vladimir Putin in. Il generale Abdourahamane Tchiani – capoguardia presidenziale e uomo all’origine del golpe che mercoledì ha defenestrato il presidente eletto Mohamed Bazoum – si è presentato al Paese in tv come il nuovo uomo forte e ha rivolto una richiesta di sostegno internazionale a cui il gruppo mercenario russo Wagner ha subito risposto. Anche se non c’è alcun segnale che Mosca o Wagner abbiano avuto un ruolo nella cacciata di Bazoum, il caos presenta un’opportunità per Mosca in un Paese che è uno dei maggiori produttori mondiali di uranio. Il, un paese povero e ricco di uranio, si trova nel Sahel, l’arida regione a sud del Sahara che ha affrontato una crescente insicurezza tra gli effetti sempre più gravi del ...