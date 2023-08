Il Chelsea concorda un accordo cruciale con la stella molto ambita | relazione

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) Sito inglese: Ilha fatto un acquistonel tentativo di recuperare sotto Mauricio Pochettino in vista della nuova stagione. Una seria revisione della squadra è attualmente in corso al, con i Blues che hanno portato cinque nuovi giocatori – Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Axel Disasi, Angelo e Diego Moreira – mentre 11 hanno lasciato il club quest’estate. Un giocatore che non andrà da nessuna parte, però, è Levi Colwill, che secondo quanto riferito ha firmato un contratto di sei anni per tenerlo al club fino al 2029. Il guardiano. Mentre il precedente contratto di Colwill aveva ancora due anni da scadere, con ilche manteneva un’opzione per un anno in più, i Blues hanno agito rapidamente per legare il 20enne a un contratto più lungo, tra le speculazioni che potrebbe lasciare lo ...