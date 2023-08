...detto di essere "molto preoccupato" dalle possibili conseguenze di eventuali nuovi roghi del. Il rischio, incontrario, è quello di dare vita a una spirale pericolosa e profondamente non ...... il trentenne che ha profanato ilpubblicamente e a più riprese, prima bruciandolo davanti ... sia autorizzatorie, sia mediatiche quando si crea unche, in poche ore, diventa globale come ...Come riporta l'agenzia iraniana IRNA, la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ha condannato il ripetutodi profanazione del Sacroin Svezia, ...

Il "caso" Corano in Scandinavia. Svezia e Danimarca in un vicolo cieco fra libertà e sicurezza Il Foglio

I roghi del testo sacro dell'Islam che hanno portato all'assalto all'ambasciata svedese a Baghdad sono libertà d'espressione o un'inutile provocazioneTitolo: Danimarca e Svezia valutano il divieto delle manifestazioni anti-religiose Il ministro degli esteri danese e il premier di Stoccolma stanno ...