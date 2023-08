Il cantante Benji | «Hollywood? Sono stato nella fabbrica del cioccolato e ne sono uscito nauseato»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 agosto 2023) Benjamin Mascolo in arte, classe 1993, ha scalato le classifiche in duo con Fede alias Federico Rossi. Ha vissuto tra l’Italia e gli Usa e ora ha ripreso a fare musica. Cimentandosi, spiega al Corriere della Sera, nel punk rock. E dice: «In un mondo che venera soldi e ostentazione ed in cui si fa a gara a chi guadagna di più su OnlyFans, avere dei principi e dire “voglio una famiglia e penso alla mia salute” è un atto di ribellione molto punk rock». Risalire sul palco, ha scritto, ècome «tornare a casa dopo un lungo viaggio». Nel colloquio con Chiara Severgnini dice che nel suo viaggio ha «provato cose diverse, musicalmente, professionalmente e umanamente. Volevo mostrare a me stesso di poter fare anche altro oltre al pop». After Everything In più, ha imparato «che molte gabbiementali e che ...