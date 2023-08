Il calo del pil era previsto; la vera sfida sarà il secondo semestre 2023

Leggi su panorama

(Di martedì 1 agosto 2023) Gli ultimi dati dell’Istat sul pil, il prodotto interno lordo, hanno evidenziato una flessione dello 0,3% neltrimestre dell’anno. Se si legge il dato insieme alla forte crescita realizzata nei primi mesi dell’anno la contrazione deltrimestre non deve suscitare eccessive preoccupazione. Il primovede infatti una chiusura in positivo. Quello che invece desta sospetti è iltrimestre dell’anno. Come avevamo anticipato il mercato quotava una recessione dell’Italia nel breve periodo, dato che la curva dei rendimenti si è invertita. Dinamica che indica inevitabilmente come nel breve l’Italia subirà una recensione. Questo primo dato in negativo, dopo mesi di positività, potrebbe dunque essere l’inizio di una possibile recessione. Dinamica che tra l’altro era stata preannunciata anche ...