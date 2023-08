 Il 1 agosto 1774 l’inglese Joseph Priestley scopre l’esistenza dell’Ossigeno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 agosto 2023) Nell’deldimostrando che l’aria non è una sostanza unitaria ma una miscela di gas tra i quali uno, incolore, per l’ appunto l’Ossigeno.e la scopertaIl 1il teologo, chimico e filosofo inglesescaldando dell’ossido di mercurio durante un esperimento. Spetterà, in seguito, al chimico francese Antoine Lavoisier capire quale fosse la funzione di questo elemento e appellarlo come oggi si conosce. La scoperta, in realtà, è stata del tutto casuale; ...