I piccoli brand di beachwear italiani da conoscere assolutamente

Leggi su amica

(Di martedì 1 agosto 2023) La dolce vita italiana è la reference stilistica ed estetica dell’Estate 2023. Dalle sfilate dei designer alle speciali collezioni resort, tutti sognano una vacanza nel nostro Paese. Sognando uno stile alla Sofia Loren, tra i must-have del guardaroba vacanziero italian style non possono mancare i costumi da bagno. Con nuovibikini tra cui avventurarsi, che propongonoper ogni gusto senza rinunciare alla qualità e allo stile italiano riconoscibile in tutto il mondo. Ecco i nomi dasu cui investire per una vera estate italiana. Oltre ai grandi nomi Non hanno nulla da invidiare ai marchi stranieri, tantomeno alle label più grandi. Ma anzi, le loro dimensioni ridotte fanno si che il prodotto finale sia un vero e proprio gioiellino, studiato per vestire al meglio e proporre un design unico nel suo genere. Da chi ...