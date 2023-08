I mozziconi di sigaretta | una minaccia silenziosa agli ecosistemi di cui nessuno parla

(Di martedì 1 agosto 2023) Mentre l’attenzione pubblica si concentra spesso su questioni ambientali come l’inquinamento dell’aria e il cambiamento climatico, un pericoloso inquinante nascosto sta lasciando un’impronta devastante sul nostro ambiente: idi. Questi piccoli oggetti apparentemente innocui, ma altamente nocivi, rappresentano unae diffusa per glimarini, la fauna selvatica e la pulizia urbana. Idiabbandonati rappresentano una iattura per le nostre spiagge e per l’ecosistema. Si tratta di uno dei principali inquinanti marini e un pericolo crescente per la biodiversità. Composti da acetato di cellulosa, impiegano fino a 12 anni per degradarsi completamente nell’ambiente. Ogni anno, miliardi di ...

dilasciati cadere nei tombini, sui marciapiedi, dispersi in mare o nelle aree verdi sono un valido esempio di questo ragionamento. Il passaggio allaelettronica ...Le referenti desiderano sottolineare l 'importanza di non abbandonare idinell'ambiente , poiché questo gesto provoca gravi danni agli animali e all'ecosistema. I...... non solo gli invasi privi delle piante che li occupavano sono numerosi e si sono trasformati in "getta arte" ma anche il marciapiede è diventato un tappeto didiche nessuno, ...

Lungomare di Lamezia: stop ai mozziconi in spiaggia con "Tu fai la ... itLameziaTerme

Il pomeriggio del 30 luglio, un gruppo di cittadini di Baranello si è unito in un’iniziativa emozionante e significativa per la salvaguardia dell’ambiente. L’evento, organizzato dalla referente locale ...Nell’ambito delle manifestazioni e degli eventi organizzati nel periodo estivo nel comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, l’Associazione Romana Andreolesi Ets, in collaborazione con la Pro Loco, ...