I militari | Aung San Suu Kyi e il controllo del paese Che succede in Myanmar?

(Di martedì 1 agosto 2023) Durante una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato il 31 luglio, la giunta militare attualmente al potere inha annunciato il prolungamento dello stato di emergenza e il posticipo delle libere elezioni, inizialmente previste per l’agosto del 2023, a data ancora da destinarsi. Questo slittamento è dovuto alle violenze in corso nel, che rendono “necessari provvedimenti di sicurezza per garantire libere e giuste elezioni, e permettere ai cittadini di votare senza alcuna paura”, secondo le parole della giunta stessa. Questo rinvio è il quarto in ordine cronologico dal primo giorno del febbraio 2021, quando irealizzarono il colpo di stato contro il governo guidato dalla National League for Democracy, arrestando la sua leaderSan Suu Kyi assieme ad altri esponenti dell’esecutivo. Il ...