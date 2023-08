“I miei figli non possono farmi questo” La disperazione della mamma vip | abbandonata da loro

(Di martedì 1 agosto 2023) Nuovo clamore mediatico sulla reginetta del pop e stavolta c’entrano i. Fin dal divorzio con l’ex marito Kevin Federline, coiSean Preston (17 anni) e Jayden James (16 anni) affidati in custodia al papà, il rapporto tra la star del pop e la prole è sempre stato tempestoso. Il tribunale aveva deciso che ogni mese, dal 2007, Britney deve versare all’ex un assegno di mantenimento di oltre 36mila euro. Soldi che sono destinati alla cura ed educazione dei, fino al compimentomaggiore età. Peccato che inon vogliono più stare con lei, o comunque non la vogliono vedere, a quanto risulta dalle ultime indiscrezioni sulla tormentata vita di una delle cantanti di maggior successo degli ultimi decenni. D’altra parte non è la prima volta che soldi e fama non fanno rima con vita ...

... riflessivo e timido , in cui icompagni di classe mi prendevano in giro, mi terrorizzavano e mi picchiavano ". Nel collegio algerino frequentato daidegli europei spesso e volentieri ...Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoie dal dare apparentemente infinito… Ma alla resa dei conti ierano lì per me. Ho visto un lato di loro che ..."Si tratta di un grande orgoglio per me, per la mia famiglia, per i. Non sarà facile avere questo ruolo ma sono pronto e non vedo l'ora di iniziare anche in campo". window.eventDFPready...

Agosto, figli miei non vi conosco La Stampa

Per i figli il nuovo compagno della madre può essere un grande problema. I consigli per muoversi nel modo giusto per tutti ...ODERZO (TREVISO) - Era composto da una ventina di ragazzetti il gruppo che lo scorso venerdì notte si è intrufolato alla piscina comunale con l’intenzione di farsi un bagno ...