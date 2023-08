Honda E | Ny1 | SUV elettrico con tanta tecnologia e autonomia di 412 km

(Di martedì 1 agosto 2023)E:Ny1 è la seconda proposta full electric della società: un SUV di segmento B pensato come auto per la famiglia moderna e tecnologica....

Stile audace e raffinato, interni comodi e spaziosi e tecnologie intelligenti fanno del nuovo modello della casa giapponese un oggetto dei desideri per molti ...Honda E:Ny1 è la seconda proposta full electric della società: un SUV di segmento B pensato come auto per la famiglia moderna e tecnologica.