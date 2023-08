Holly | in concorso alla 80 Mostra internazionale del Cinema di Venezia

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo il successo dello scorso anno con Saint Omer, premiato con due leoni, Minerva Pictures torna a80 con un altro sorprendente film in. Chi è il regista di ““? Il film, coprodotto dai Fratelli Dardenne, è il quinto lungometraggio della regista belga Fien Troch, che torna al Lido dopo aver vinto il PremioMiglior Regia con Home nella sezione Orizzonti. Fien torna al Lido con il suo quinto lungometraggio, coprodotto dai Fratelli Dardenne e distribuito in Italia da Minerva Pictures. Una storia dura, a tratti fiabesca, insieme tenera e cupa. Al centro, ancora una volta, un tema caroregista, già esplorato in lavori come Kid e Home: l’adolescenza e l’impatto con le debolezze, le speranze e gli egoismi del mondo adulto. Sinossi La ...

Torino - Si preannuncia un'estate calda per TorinoFilmLab: subito dopo il Locarno Film Festival - in essere dal 4 al 12 agosto - dove debutteranno nel Concorso Internazionale 3 titoli che portano il m ...Quest’anno si svolgerà l’ottantesima edizione dell Mostra del cinema di Venezia e sarà in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre.