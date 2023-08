Harry e William | nessuna tregua tra i fratelli | “Non lo possono perdonare”

(Di martedì 1 agosto 2023) La disputa tra il principee il fratellonon è destinata a rientrare. Lo sostengono diversi osservatori della casa reale, dopo le notizie di un presunto gesto distensivo da parte del duca di Sussex. Secondo l’esperta Sarah Hewson, i due figli di Diana e Carlo non sembrano avere alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle la faida. “In questa fase, non vedo alcuna prova che ci sia ancora il desiderio, da entrambe le parti, di porre fine a tutto questo”, ha detto a Sky News Australia. Anche il biografo reale Tom Bower si è detto pessimista sullacheavrebbe proposto al fratello, visti i “danni” che le sue dichiarazioni hanno causato all’immagine della famiglia. “Penso che l’offerta dialla fine verrà respinta. Dubito chee Kate possano ...

